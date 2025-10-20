मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या नेहमी त्यांच्या सौंदर्यामुळे चर्चेत असतात.
अशीच एक अभिनेत्री जी तिच्या चित्रपटासोबतच तिच्या सुंदर लुकमुळे चर्चेत आली आहे.
ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोण नसून तिचे नाव रुचा वैद्य आहे. जिचे फोटो सध्या खूप व्हायरल होत आहेत.
सध्या रुचा वैद्य तिच्या आगामी चित्रपट 'प्रेमाची गोष्ट 2' या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे.
मात्र, याच चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी अभिनेत्रीने केलेला लुक सध्या चाहत्यांना घायाळ करत आहे.
सोशल मीडियावर देखील अभिनेत्रीचा मोठा चाहता वर्ग आहे.
तिच्या या फोटोंवर चाहत्यांकडून लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे.