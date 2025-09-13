प्रियदर्शिनीचा 'दशावतार'च्या प्रीमियरसाठी बोल्ड लूक, फोटोंनी वेधलं लक्ष

Soneshwar Patil
Sep 13,2025


मराठी अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर सध्या सोशल मीडियावर तिच्या दशावतार चित्रपटामुळे चर्चेत आहे.


नुकताच तिचा 'दशावतार'हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.


याच चित्रपटाच्या प्रीमियरसाठी अभिनेत्रीने खास लूक केला होता. याचे फोटो तिने शेअर केलेत.


अभिनेत्रीने तिचे हे फोटो तिच्या इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले आहेत. ज्यामध्ये ती खूपच बोल्ड दिसत आहे.


तिने हे फोटोशूट साडीमध्ये केलं असून तिचे सौंदर्य पाहून चाहते घायाळ झालेत.


सोशल मीडियावर प्रियदर्शिनीच्या साडीमधील फोटोंनी धुमाकूळ घातला आहे.


'तुझ्या सौंदर्याकडे पाहून शब्दसुद्धा कमी पडतात' अशा कमेंट्स चाहत्यांनी तिच्या या फोटोंवर केल्या आहेत.

