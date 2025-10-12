अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने नुकतेच तिचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
मुंबईच्या प्रसिद्ध मरीन ड्राईव्ह परिसरातील तिच्या या फोटोंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातलाय.
मरीन ड्राईव्ह परिसरातील तिच्या स्टायलिश लुकने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
रिंकूने या फोटोशूटसाठी फिकट केशरी रंगाची कॉटन साडी परिधान केली होती.
या साडीवर तिने पांढऱ्या रंगाचा ब्लाऊज परिधान केला आहे.
या फोटोत तिचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि हावभाव अधिक खुलून दिसत होते.
तिच्या या फोटोंवर चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एकाने म्हटले की तू अभिनेत्री कमी आणि महिला आमदार सारखी दिसतेय.