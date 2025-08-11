RRR की 'वॉर 2'? कोणत्या चित्रपटाने बनवले ज्युनियर एनटीआरला करोडपती

साउथचा मेगास्टार ज्युनियर एनटीआर 'वॉर २' द्वारे पहिल्यांदाच यशराज फिल्मद्वारे बॉलीवूडमध्ये प्रवेश करणार आहे.
या अॅक्शन चित्रपटात हृतिक रोशन मुख्य भूमिकेत आहे, तर ज्युनियर एनटीआर दमदार खलनायकाच्या भूमिकेत झळकणार आहे.
'वॉर 2' 14 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार असून विशेष म्हणजे या चित्रपटातील खलनायकाच्या भूमिकेसाठी एनटीआरने त्याच्या मागील ब्लॉकबस्टर चित्रपटापेक्षा जास्त मानधन घेतलं आहे.
2022 च्या सुपरहिट 'RRR' चित्रपटाने ज्युनियर एनटीआरला संपूर्ण भारतात स्टारडम मिळवून दिला, या चित्रपटासाठी त्याने ४५ कोटी रुपयांचे मानधन घेतले.
राजामौलीच्या या चित्रपटाने जगभरात 1200 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करून इतिहास रचला.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ज्युनियर एनटीआरने 'वॉर 2' साठी सुमारे 60 कोटी रुपये घेतले आहेत, जे त्याच्या कारकिर्दीतील आतापर्यंतचे सर्वात मोठी रक्कम आहे.
'वॉर 2' या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अयान मुखर्जी आहेत, ज्यांनी यापूर्वी 'ब्रह्मास्त्र' सारख्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे.
'वॉर 2'मध्ये ज्युनियर एनटीआरला हृतिकच्या विरुद्ध एका दमदार खलनायकाच्या भूमिकेत पाहण्यासाठी चाहते आता आतुरतेने वाट पाहत आहेत.