Sara @ 30: बर्थ डे गर्ल साराचे टॉप 5 चित्रपट; यापैकी तुम्ही किती पाहिलेत?

Intern
Aug 12,2025


गर्ल नेक्ट डोअर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोजक्या अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे सारा अली खान! आज म्हणजेच 12 ऑगस्ट सारा तिचा 30 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.


वयाच्या तिशीत प्रवेश करणाऱ्या या अभिनेत्रीच्या लाखो चाहत्यांकडून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत असतानाच आज तिच्या चित्रपटांचाही सोशल मीडियावर चर्चा पाहायला मिळत आहे.


नेपोटिझममधील काही मोजकी उदाहरणं अशी आहेत जी खरोखरच आपल्या कलेच्या जोरावर पुढे आली आहेत. त्यामध्येच साराचं नाव घेतलं जातं. साराचे गाजलेले चित्रपट कोणते हे पाहूयात...

सिम्बा

रोहित शेट्टी दिग्दर्शित 'सिम्बा' या चित्रपटाला मोठे व्यावसायिक यश मिळाले आणि 'ई-टाइम्स'च्या अहवालानुसार या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जवळजवळ २४०.३ कोटी रुपयांची कमाई केली.

जरा हटके जरा बचके

२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'जरा हटके जरा बचके' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ८८.३५ कोटी रुपयांची मोठी कमाई केली

केदारनाथ

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपुत आणि सारा अली खानच्या 'केदारनाथ' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ६८.५७ कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला.

लव्ह आज कल

इम्तियाज अली दिग्दर्शित 'लव्ह आज कल' हा एक रोमँटिक कॉमेडी-ड्रामा चित्रपट आहे. या चित्रपटात तिने कार्तिक आर्यनसोबत काम केले होते, या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जवळजवळ ३९.७६ कोटी रुपये कमावले.

मेट्रो... इन डिनो

२०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेला 'मेट्रो... इन डिनो' चित्रपटाने रिलीजच्या अवघ्या २४ दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर ५२.१ कोटी रुपये कमावले.

