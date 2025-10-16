लग्नाची बेडी या मालिकेतील अभिनेत्री पोहोचली प्राजक्ता माळीच्या कर्जतमधील फार्महाऊसवर.
अभिनेत्रीने कुटुंबासोबतचे व्हेकेशनवरचे सुंदर फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत.
ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून ती सायली देवधर आहे. तिने प्राजक्ताच्या अलिशान फार्महाऊसला भेट दिली आहे.
तेथील सुंदर नैसर्गिक देखावा आणि अप्रतिम जेवणाचा तिने अस्वाद घेतला आहे. तिचे फोटो सध्या खूप व्हायरल होत आहेत.
तिचे फोटो पाहून अनेकांनी तिला कमेंट्स केल्या आहेत. तर काहींनी तिथे जाण्याचा प्लॅन देखील केला आहे.
अभिनेत्रीने हे फोटो शेअर करताना प्राजक्ता आता लवकरच एकत्र प्लॅन करूया असं म्हटलं आहे.
प्राजक्ता माळीचे फार्महाऊस हे खूपच सुंदर असून त्याचे एका दिवसाचे भाडे हे सुमारे 17 ते 20 हजारपर्यंत आहे.