धर्मेंद्र यांच्या कारकिर्दीत असे अनेक चित्रपट आहेत जे कधी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झालेच नाहीत.

हर पल

हर पलमध्ये धर्मेंद्र, प्रीती झिंटा, शायनी आहुजा आणि ईशा कोप्पीकर मुख्य भूमिकेत होते. धर्मेंद्र यांनी प्रीतीच्या वडिलांची भूमिका केली होती.

देवदास

1970 मध्ये 'देवदास' चित्रपटात धर्मेंद्र, हेमा मालिनी आणि शर्मिला टागोर मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. आर्थिक संकटामुळे चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाले नाही.

गुंडा मास्टर

‘गुंडा मास्टर’ चित्रपटात धर्मेंद्र, सुनील शेट्टी आणि अरमान कोहली यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. हा चित्रपट कधीच प्रदर्शित झाला नाही.

शेर

‘शेर’ चित्रपटात धर्मेंद्र आणि शम्मी कपूर यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. चित्रीकरण पूर्ण होऊनही, निर्मिती वादांमुळे हा चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही.

हम में है दम

हम में है दम हा चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतरही कधीही प्रदर्शित झाला नाही.

जज्बा

नानाभाई भट्ट दिग्दर्शित 'जज्बा' या चित्रपटात धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, प्रवीण बाबी, झीनत अमान आणि हेमा मालिनी यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या.

एक दो तीन

रमेश सिप्पी दिग्दर्शित एक दो तीन चित्रपटात धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी मुख्य भूमिकेत होते. निर्मितीच्या समस्यांमुळे चित्रपट अपूर्ण राहिला.

