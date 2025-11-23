मिस वर्ल्डच्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी जगभरातून सौंदर्यवती सहभागी होत असतात.
आज तुम्हाला अशा भारतीय सौंदर्यवतींबद्दल सांगणार आहोत ज्यांनी मिस वर्ल्डचा किताब जिंकला.
या लिस्टमध्ये सर्वात पहिलं नाव रीटा फारिया पॉवेलचं आहे. ज्यांनी 1966 मध्ये हा मिस वर्ल्डचा मुकुट जिंकला होता.
1994 मध्ये बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनने मिस वर्ल्डचा क्राऊन जिंकला होता.
डायना हेडन ने 1997 मध्ये मिस वर्ल्डचा किताब जिंकला. यावेळी ती अवघ्या 24 वर्षांची होती.
युक्ता मुखीने 1999 मध्ये मिस वर्ल्डचा किताब जिंकला.
अभिनेत्री प्रियांका चोपडाने वर्ष 2000 मध्ये मिस वर्ल्डचा क्राऊन जिंकला होता.
तब्बल 17 वर्षांनी 2017 मध्ये मानुषी छिल्लरने मिस वर्ल्डचा किताब जिंकला.