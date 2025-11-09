अभिनयात पदार्पण करण्यापूर्वी 'या' अभिनेत्री होत्या डॉक्टर

Nov 09,2025

बॉलिवूडमध्ये एकाहून एक अव्वल कलाकार आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का?


बॉलिवूडमध्ये बऱ्याच अभिनेत्री अशा आहेत ज्यांनी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करण्यपुर्वी उच्चशिक्षण घेतले असून त्या डॉक्टर झाल्या.


या डॉक्टरांच्या यादीत सर्वात पहिलं नाव दक्षिणात्य अभिनेत्री साई पल्लवी हिचं आहे. तिने 2020 मध्ये फॉरेन मेडिकलची परिक्षा दिली आहे.


लोकप्रिय अभिनेत्री अदिती सारकारीकरने मॉडलींगमध्ये करिअर करण्या व्यतिरिक्त एमबीबीएस पूर्ण केले आणि मानसशास्त्रात पदवी घेतली आहे.


'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाईम' फेम अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी हिने पंजाबच्या नामांकित कॉलेमधून डेन्टिस्टचा अभ्यसक्रम पुर्ण करुन डॉक्टर म्हणून पदवी घेतली आहे.


'पुष्पा 2:द रुल' मधील अभिनेत्री श्रीलीला एमबीबीएसचा आभ्यास केला आहे.


मानुषी छिल्लरला 2017 मध्ये मिस वर्ल्डचा किताब मिळाला होता त्यानंतर तिने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले पण ने NEETची परिक्षा उत्तीर्णि केली आहे.


अदिती शंकर या अभिनेत्रीनेदेखील चेन्नई येथून वैद्यकीय पदवी घेतली होती.

