चित्रपट, दागिन्यांचा ब्रँड आणि फार्महाऊस, प्राजक्ता माळीची एकूण संपत्ती किती?

Aug 08,2025


महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी नेहमी तिच्या सौंदर्यामुळे चर्चेत असते.


आज प्राजक्ता माळी तिचा 36 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ती नेहमी तिचे फोटो शेअर करत असते.


प्राजक्ता माळी ही मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. जिचे लाखो चाहते आहेत.


पण तुम्हाला प्राजक्ता माळी कोण-कोणत्या माध्यमांतून कमाई करते हे माहिती आहे का?


अभिनयातून प्राजक्ता माळी एका चित्रपटातून 15 ते 20 लाख रुपये कमवते. तसेच ती बिझनेसवुमन देखील आहे.


तिचा प्राजक्तराज म्हणून एक ज्वेलरी ब्रँड आहे. ज्यामध्ये ती मराठमोळी ज्वेलरी विकते. यातून ती प्रचंड कमाई करते.


तसेच तिचे कर्जतमध्ये 3BHK फार्महाऊस आहे. त्याचे नाव प्राजक्तकुंज आहे.अंदाजे तिची एकूण संपत्ती 16 ते 40 कोटी रुपये इतकी आहे.

