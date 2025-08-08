400 कोटींची कमाई करणाऱ्या सैयारा चित्रपटाचे शूटिंग कुठे झाले?

Aug 08,2025


अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांच्या 'सैयारा' चित्रपटाची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. या चित्रपटाने अत्यंत कमी वेळेत कोट्यवधींची कमाई केली आहे.


सैयारा' चित्रपटाने १२ दिवसांत जगभरात ४०९ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

सुंदर लोकेशन्स

या चित्रपटातील कथेव्यतिरिक्त आणि अहान-अनीतच्या जोडीव्यतिरिक्त, चित्रपटात दाखवलेल्या शूटिंगचे लोकेशन्स देखील प्रेक्षकांना आवडत आहेत

मुंबई ते मनाली पर्यंत शूटिंग

'सैयारा' चित्रपटाला पडद्यावर चांगले सादर करण्यासाठी, निर्मात्यांनी मुंबई, गोवा आणि मनाली येथील वेगवेगळ्या ठिकाणी चित्रपटाचे शूटिंग केले आहे.

मुंबई लोकेशन

'सैयारा' चित्रपटाचे शूटिंग मुंबईतील सेंट झेवियर्स कॉलेज, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आणि वांद्रे किल्ल्यावर झाले आहे.

मनाली लोकेशन

या चित्रपटाचे शूटिंग मनालीतील नग्गर किल्ल्यावर झाले आहे. हा किल्ला बर्फाळ पर्वतांनी वेढलेला आहे.

अलीबाग लोकेशन

एवढेच नाही तर समुद्रकिनाऱ्याचे सुंदर दृश्य दाखवण्यासाठी 'सैयारा'चे शूटिंग अलिबागमध्येही करण्यात आले.

गोवा लोकेशन

'सैयारा' चित्रपटाचे शूटिंग गोव्यातील 'अवर लेडी ऑफ द इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन' चर्चजवळही झाले आहे.

