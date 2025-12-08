'धुरंदर' हा बॉलिवूड चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुरळा उडवताना दिसतोय.
धुरंदर चित्रपटाने रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 27 कोटी रुपये आणि दुसऱ्या दिवशी 31 कोटी रुपये कमावले.
धुरंदर चित्रपट ऍक्शन आणि स्पाय थ्रिलर असल्याने सर्वांच्या पसंतीस पडतोय. असता असताना या चित्रपटातील कलाकारांनी किती मानधन घेतलं याविषयी जाणून घेऊयात.
अभिनेता रणवीर सिंहने या चित्रपटात मुख्य भूमिका निभावली. यासाठी त्याला 50 कोटी रुपये मानधन देण्यात आलं.
अभिनेता संजय दत्तने या चित्रपटासाठी 10 कोटी रुपये मानधन घेतलं.
आर माधवनने धुरंदर चित्रपटासाठी 9 कोटी रुपये मानधन घेतलं.
अक्षय खन्नाला या चित्रपटासाठी 2.5 कोटी रुपये मानधन दिलं गेलं.
अर्जुन रामपालने धुरंदरसाठी 1 कोटी मानधन घेतलं.
अभिनेत्री सारा अर्जुनने चित्रपटासाठी 1 कोटी रुपये मानधन दिलं गेलं.