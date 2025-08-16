राडा..राडा.., या नृत्यांगनाच्या अदांपुढे गौतमी फेल, दहीहंडीमध्ये केलं मार्केट जाम

Soneshwar Patil
Aug 16,2025


यंदा गौतमी पाटील नाही तर या नृत्यांगनाने अख्ख दहीहंडीचं मार्केट गाजवलं आहे.


हटके डान्स आणि कातिल अदांनी नेहमी चर्चेत असणाऱ्या गौतमीला एका नृत्यांगनाने टक्कर दिली आहे.


या नृत्यांगनाचे नाव प्रियंका जाधव आहे. तीने मुंबईतील एका दहीहंडीच्या कार्यक्रमात डान्स केला.


तिच्या या डान्सने तेथील गोविंदा देखील चकित झाले. तिच्या अदांवर नुसत्या शिट्यांचा पाऊस सुरु होता.


यावेळी तिचा जबरदस्त डान्स पाहून आयोजकांनी पुन्हा एकदा हाच डान्स झाला पाहिजे म्हणत डान्स केला.


सध्या तिचा हा डान्स पाहून अनेकांनी गौतमीला टक्कर देणारी आली असं म्हटलं आहे.


सध्या सोशल मीडियावर गौतमी पेक्षा जास्त चर्चा ही प्रियंका जाधवची सुरु आहे. तिचा इन्स्टाग्रामवर मोठा चाहता वर्ग आहे.

