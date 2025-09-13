कोकणातील राखणदार म्हणजे नेमकं कोण? देव की...

दिलीप प्रभावळकर यांचा दशावतार हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे?
सिनेमा पाहून अनेकांना कोकणातील राखणदार म्हणजे कोण? असा प्रश्न पडला असेल
राखणदार या शब्दाचा अर्थ काय तर रक्षणकर्ता
कोकणकरांनुसार, रात्रीच्या वेळी गावाचे व गावकऱ्यांचे रक्षण राखणदार करत असतो
येथील मान्यतांनुसार, राखणदार ही एक शक्ती असते ती गावाला व येथील गावकऱ्यांची वाईट शक्तीपासून रक्षण करते
राखणदाराला देवाचा दर्जा दिला जातो त्याचा मानही दिला जातो
जेव्हा रात्री अपरात्री कुणी बाहेर फिरत असेल तेव्हा तेथे धोका असल्यास राखणदार स्वतः येऊन इशारा करतो
पण जर कुणी राखणदाराचे ऐकले नाही तर त्या व्यक्तीला शिक्षेस पात्र व्हावे लागते
घुंगराची काठी टेकत रात्री अपरात्री फिरणाऱ्या राखणदाराला कोणत्याही कार्याची सुरुवात करण्याआधी मान द्यावा लागतो (Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)