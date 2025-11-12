गोविंदा आजारी पडला तेव्हा पत्नी अन् मुलगी का नव्हती सोबत? मित्राने खरं सांगितलं

Dakshata Thasale
Nov 12,2025


गोविंदाची अचानक मध्यरात्री तब्बेत बिघडल्यामुळे त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यावेळी त्याच्यासोबत वकिल आणि मित्र ललित बिंदलने हेल्थ अपडेट दिली आहे.


ललित यांनी सांगितलं की, गोविंदाची अचानक तब्बेत बिघडल्यामुळे गोविंदाने त्यांना फोनकरुन घरी बोलावलं. डॉक्टरांनी संपर्क साधल्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.


पण चाहत्यांना प्रश्न पडला की, गोविंदा याला बरं नाही आणि अशावेळी त्यांची पत्नी आणि मुलं कुठे होती असा प्रश्न निर्माण झाला.


मिळालेल्या माहितीनुसार, गोविंदाची पत्नी अन् मुलगी परदेशात होते. मात्र जशी त्यांना ही माहिती मिळाली ते तात्काळ मुंबईत आले.


सुनीता मुंबईत नव्हती ती एक लग्न अटेंड करण्यासाठी बाहेर गेली होती. मात्र रात्री परतली.


तसेच मुलगी टिना देखील मुंबईत परतली.


गोविंदाची तब्बेत आता बरी आहे त्यामुळे डॉक्टरांनी डिस्चार्ज मिळाला आहे.

