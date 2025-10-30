रोहितसाठी युझवेंद्रची खास इंस्टग्राम स्टोरी, एकदा पाहाच

रोहित शर्मा आयसीसी वनडे सामन्यात अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज बनला. हा पराक्रम करणारा तो पाचवा भारतीय आहे.
युझवेंद्र चहल रोहित शर्माला अगदी मोठ्या भावासारखा असल्याचं सांगत असतो.
रोहितच्या प्रत्येक यशाचा आणि पराक्रमाचा युझवेंद्र चहाल आनंद व्यक्त करत असतो.
युझवेंद्र चहलने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर रोहित नंबर वन झाल्याचा फोटो शेअर करुन आनंद व्यक्त केला.
रोहितच्या आधी एम एस धोनी, सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, शुभमन गिल हे देखील एकदिवसीय सामन्यांमध्ये नंबर वर फलंदाज बनले आहेत.
या सर्वा खेळाडूंमध्ये रोहित शर्मा हा भारतीय आहे जो सर्वाधिक एकदिवसीय डाव खेळ्यानंतर नंबर वन फलंदाज बनला आहे.
युझवेंद्र चहाल बराच काळ भारतीय क्रिकेट संघापासून दूर असून सध्या तो इंग्लंडमध्ये काउंटी क्रिकेट खेळत आहे.