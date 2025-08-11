अष्टविनायकांपैकी पुण्यात किती तीर्थक्षेत्र आहेत?

Soneshwar Patil
Aug 11,2025


अष्टविनायक गणपती ही महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय तीर्थयात्रा आहे.


गणपतीबाप्पाच्या या आठ पवित्र मंदिरांपैकी पाच तीर्थक्षेत्रे पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीत आहेत.


रांजणगाव महागणपती हे मुळा-मुठा नदीच्या काठावर वसलेले हे स्थान महागणपतीच्या महिमेसाठी प्रसिद्ध आहे.


थेरगाव चिंचोलीचे मोरगाव येथे मोरेश्वर गणपतीचे मंदिर अष्टविनायक यात्रेचे पहिले स्थान मानले जाते.


थेऊर चिंतामणी हे पुण्याच्या पूर्वेस असलेल्या थेऊरमध्ये चिंतामणी गणपतीचे स्थान आहे.


लेण्याद्री गिरिजात्मक हे डोंगरातील लेण्यांमध्ये विराजमान असलेले हे एकमेव गुहेतील गणपती मंदिर आहे.


ओझर विघ्नेश्वर हे विघ्नांचा नाश करणारे विघ्नेश्वर गणपती ओझर येथे विराजमान आहे.


दरवर्षी गणेशोत्सवात लाखो भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी गर्दी करत असतात.

VIEW ALL

समुद्रात लाटा का उसळत असतात? महासागर कधी शांत का नसतो? जाणून घ्या!

फुलांनी सजली 'परम सुंदरी'; जान्हवी कपूरचा लूक पाहून चाहते घायाळ

Boyfriend हा शब्द सर्वात आधी कधी वापरला गेला? तेव्हा त्याचा अर्थ काय होता? रंजक इतिहास आश्चर्यचकित करणारा

भारतीय ध्वजातील प्रत्येक रंगाचा आणि चक्राचा अर्थ काय?

Read Next Story