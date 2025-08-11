अष्टविनायक गणपती ही महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय तीर्थयात्रा आहे.
गणपतीबाप्पाच्या या आठ पवित्र मंदिरांपैकी पाच तीर्थक्षेत्रे पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीत आहेत.
रांजणगाव महागणपती हे मुळा-मुठा नदीच्या काठावर वसलेले हे स्थान महागणपतीच्या महिमेसाठी प्रसिद्ध आहे.
थेरगाव चिंचोलीचे मोरगाव येथे मोरेश्वर गणपतीचे मंदिर अष्टविनायक यात्रेचे पहिले स्थान मानले जाते.
थेऊर चिंतामणी हे पुण्याच्या पूर्वेस असलेल्या थेऊरमध्ये चिंतामणी गणपतीचे स्थान आहे.
लेण्याद्री गिरिजात्मक हे डोंगरातील लेण्यांमध्ये विराजमान असलेले हे एकमेव गुहेतील गणपती मंदिर आहे.
ओझर विघ्नेश्वर हे विघ्नांचा नाश करणारे विघ्नेश्वर गणपती ओझर येथे विराजमान आहे.
दरवर्षी गणेशोत्सवात लाखो भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी गर्दी करत असतात.