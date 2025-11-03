साध्या केळ्यांपेक्षा डोंगराळ केळी जास्त फायदेशीर? डॉक्टरांनी सांगितलं 5 जबरदस्त फायदे

बागेश्वरच्या पर्वतांमध्ये वाढणारे केळी हे केवळ एक फळ नाही तर आरोग्य, परंपरा आणि नैसर्गिक जीवनशैलीचे प्रतीक आहे.
हिमालयीन प्रदेशातील थंड हवामान आणि शुद्ध मातीत पिकणारे डोंगराळ केळे त्यांच्या चव आणि पौष्टिक मूल्यांसाठी खास मानले जातात.
ते कोणत्याही रासायनिक खतांशिवाय किंवा कीटकनाशकांशिवाय पिकवले जातात, ज्यामुळे त्यांची उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित होते.
पहाडी केळी त्यांच्या नैसर्गिक साखर, पोटॅशियम आणि फायबरमुळे नैसर्गिक उर्जेचा एक उत्तम स्रोत मानली जातात. ते त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात आणि बराच काळ भूक कमी करतात.
ज्यांना थकवा, अशक्तपणा किंवा रक्तदाबाचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी डोंगराळ केळी विशेषतः फायदेशीर आहे.
ही पचनाच्या आरोग्यासाठी देखील अत्यंत फायदेशीर आहेत. त्यामध्ये असलेले नैसर्गिक फायबर पोट स्वच्छ करते आणि बद्धकोष्ठता सारख्या समस्यांपासून मुक्त होते. ते अन्न पचन करण्यास मदत करते आणि शरीरातील आम्लता संतुलित करते.
डोंगराळ केळीमध्ये पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते, जे शरीरातील सोडियमची पातळी नियंत्रित करून रक्तदाब संतुलित करण्यास मदत करते.
उत्तराखंडमधील अनेक जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी डोंगराळ केळी उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोत बनत आहे.
डोंगराळ केळी आता उत्तराखंडच्या नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचा एक भाग बनली आहे. हे केवळ पौष्टिकतेने समृद्ध फळ नाही तर स्थानिक परंपरा, सेंद्रिय शेती आणि निरोगी जीवनशैलीचे प्रतीक देखील आहे.