सकाळी उठताच 'या' 5 चुका टाळा, आरोग्याला पोहोचवू शकतात हानी

Tejashree Gaikwad
Dec 30,2025


सकाळी उठल्यावर आपण अनेकदा नकळत काही अशा चुका करतो, ज्या दीर्घकाळात शरीराला हानी पोहोचवू शकतात.


जाणून घेऊया सकाळी उठताच करू नयेत अशा 5 चुका आणि त्यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम.

उठताच मोबाईल वापरणे

सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय मेंदूवर ताण टाकते.

पाणी न पिता थेट चहा किंवा कॉफी घेणे

रात्री झोपेत शरीर डिहायड्रेट होते. अशा वेळी पाणी न पिता थेट चहा किंवा कॉफी घेतल्यास पचनसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

नाश्ता टाळणे

सकाळचा नाश्ता न केल्यास शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळत नाही. यामुळे थकवा, चक्कर येणे हे होय शकते.

उठताच जड व्यायाम करणे

शरीर पूर्णपणे जागे होण्याआधीच जड व्यायाम केल्यास स्नायूंना इजा होण्याची शक्यता असते.

नैसर्गिक शौचाची इच्छा दाबून ठेवणे

उठल्यानंतर शौचाची इच्छा होत असताना ती दाबून ठेवल्यास बद्धकोष्ठता, पोटदुखी आणि पचनाच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

