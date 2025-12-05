हे तिन ड्रिंक्स घ्या, ॲसिडिटीच्या समस्येला चुटकीसरशी दूर करा

Dec 05,2025

बद्धकोष्ठतेची समस्या

अनियमित खाण्याच्या सवयी आणि शारीरिक हालचालीच्या परिणामी ॲसिडिटीची समस्या उद्भवते.


लोकं त्वरित परिणामांसाठी अनेकदा शरिरास घातक असलेल्या औषधांचे सेवन करतात. पण हे खूप चुकीचे आहे.


ही समस्या चुटकीसरशी सोडवण्यासाठी घरगुती उपाय केल्याने कोणतेच दुष्परिणाम होत नाहीत, शिवाय ते खूप फादेशीर ठरतात.

त्रिफळा चहा

कोमट पाण्यात 1 किंवा 1/2 चमचा त्रिफळा पावडर घ्या त्यात 1 चमचा कच्चे मध मिसळा रोज रात्री झोपण्याच्या 1 ते 2 तासापूर्वी रिकाम्या पोटी हळूहळू प्या.

कोरफड सरबत

पोट नीट साफ होण्यासाठी सकाळी न्याहारीच्या अर्धा तासाआधी कोमट पाण्यातून कोरफडचे जेल, लिंबाचा रस मिसळून प्या. चवीसाठी तुम्ही थोडे मीठ आणि मधदेखील घालू शकता.

जिरे पाणी

सकाळी उठताच 1 चमचा जिरे 2 कप पाण्यात 5 ते 7 मिनिटे गराम करा कोमट झाल्यानंतर जिरे काढून पाणी गरमगरमच प्या, त्यावर किमान 30 मिनिटे काहीही खाऊ नका.


हे उपाय आतड्यांचे आरोग्य सुधारतात तसेच शरीरातील विषारी पदार्थ लवकर काढून टाकतात.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

