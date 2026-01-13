हिवाळ्यात केळी खाणे आरोग्यासाठी घातक!

Manali Sagvekar
Jan 13,2026

केळी

केळी खाण्याचे अनेक फायदे आहेत.

आरोग्य

पण अयोग्य वेळी खाल्यास आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.

आयोर्वेदानुसार

आयुर्वेदानुसार केळं हे थंड गुणधर्माचे फळ आहे.

हिवाळा

त्यामुळे हिवळ्यात केळी खाणे अयोग्य मानले जाते.

थंड वातावरण

हिवाळ्यात थंड वातावरणामुळे सर्दी-खोकला होण्याचे प्रमाण जास्त असते.

सर्दी-खोकला

अशात केळी खाल्यास सर्दी-खोकला होण्याची शक्यता अधिक वाढते.

मधुमेह

मधुमेह असणाऱ्यांनी उपाशी पोटी केळी खाणे टाळले पाहिजे.

रक्तातील साखर

यामुळे रक्तातील साखर अचानक वाढण्याची शक्यता असते.

पोटाच्या समस्या

तसेच रात्री जेवल्यानंतर केळी खाल्यास पोटाच्या समस्या उद्भवतात.

हृदयाचे आरोग्य

याशिवाय पोटॅशियम, मॅग्नेशियमचे प्रमाण वाढल्याने हृदयाच्या ठोक्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

