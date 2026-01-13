केळी खाण्याचे अनेक फायदे आहेत.
पण अयोग्य वेळी खाल्यास आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते.
आयुर्वेदानुसार केळं हे थंड गुणधर्माचे फळ आहे.
त्यामुळे हिवळ्यात केळी खाणे अयोग्य मानले जाते.
हिवाळ्यात थंड वातावरणामुळे सर्दी-खोकला होण्याचे प्रमाण जास्त असते.
अशात केळी खाल्यास सर्दी-खोकला होण्याची शक्यता अधिक वाढते.
मधुमेह असणाऱ्यांनी उपाशी पोटी केळी खाणे टाळले पाहिजे.
यामुळे रक्तातील साखर अचानक वाढण्याची शक्यता असते.
तसेच रात्री जेवल्यानंतर केळी खाल्यास पोटाच्या समस्या उद्भवतात.
याशिवाय पोटॅशियम, मॅग्नेशियमचे प्रमाण वाढल्याने हृदयाच्या ठोक्यांवर परिणाम होऊ शकतो.