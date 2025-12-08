वर्षभरात एखादी सुदृढ व्यक्ती कितीवेळा श्वास घेते? गणती इतकी की, मोजतानाच थकाल

Breathing Patterns Health News : श्वसनक्रीया... शरीरातील एक अतिशय महत्त्वाची क्रिया. हीच क्रिया शहरात आणि गावात केल्यास त्यामध्ये काहीसा फरक दिसून येतो. आणि इथं कारणीभूत असणारा घटक ठरतो प्रदूषणाचा.
कधी विचार केला आहे का, एखादी सुदृढ व्यक्ती किती वेळा श्वास घेते? प्रश्न सोपा वाटत असला तरीही त्याचं उत्तर अनेकांना ठाऊक नाही, किंवा त्याकडे लक्ष देण्यात आलेलं नाही.
एका मिनिटात व्यक्ती 12 ते 20 वेळा श्वासोच्छवासाची क्रीया करते. लहान मुलांचं सांगावं तर त्यांचं शरीर दिवसागणिक वाढत असतं.
लहान मुलांमध्ये मेटाबॉलिझ्मचं प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळं लहान मुलांमध्ये हे प्रमाण मिनिटाला 20 ते 30 वेळा इतकं असतं. तर नवजात शिशूंमध्ये हे प्रमाण मिनिटाला 30 ते 60 वेळा असतं.
सामान्य व्यक्तीची श्वसनक्रिया पाहिल्यास हे प्रमाण 12 ते 20 वेळा असून, त्याचा मध्यबिंदू 16 घेतल्यास तासाभरात 16 X 60 = 960 हा आकडा मिळतो. दिवसभरासाठी हा आकडा असतो 960 x 24 = 23,040.
वर्षभरातील श्वसनाचा आकडा काढायचा झाल्यास येणारं उत्तर थक्क करणारं उत्तर समोर येतं. या गणिताची फोड केल्यास 23040 x 365 = 8,409,600 हा आकडा मिळतो.
म्हणजेच एक सुदृढ व्यक्ती वर्षभरात 8,409,600 वेळा श्वास घेते. (वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. )