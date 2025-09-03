मुलींना कोणत्या वयात मासिक पाळी येणं योग्य?

मासिक पाळी ही महिलांच्या शरीरात नैसर्गिकरित्या होणारी एक प्रक्रिया आहे.
जेव्हा मुली, त्यांचं शरीर पौगंडावस्थेत जातं त्यावेळी काही शारीरिक बदल होऊन मासिक पाळी सुरुवात होते.
पाळीदरम्यान महिलांच्या शरीरातून Mucus आणि रक्तस्त्राव होतो. एखाद्या महिलेचं शरीर मातृत्त्वाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी तयार होतं तेव्हा नैसर्गिकरित्या पाळीचं चक्र सुरू होतं.
मुलींमध्ये पाळी येण्याचं योग्य वय सहसा 10 ते 16 वर्षे असावं असं म्हटलं जातं. बहुतांश मुलींना 12 व्या वर्षी पाळी येते.
काही मुलींना मात्र वयाच्या 8-9 वर्षांपूर्वीच पाळी आल्यास त्या स्थितीला Precocious Puberty असं म्हणतात.
फारच कमी वयात पाळी आल्यास त्या स्थितीत कायमच डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास सांगितलं जातं.