मुलींना कोणत्या वयात मासिक पाळी येणं योग्य?

Sayali Patil
Sep 03,2025

मासिक पाळी

मासिक पाळी ही महिलांच्या शरीरात नैसर्गिकरित्या होणारी एक प्रक्रिया आहे.

शारीरिक बदल

जेव्हा मुली, त्यांचं शरीर पौगंडावस्थेत जातं त्यावेळी काही शारीरिक बदल होऊन मासिक पाळी सुरुवात होते.

रक्तस्त्राव

पाळीदरम्यान महिलांच्या शरीरातून Mucus आणि रक्तस्त्राव होतो. एखाद्या महिलेचं शरीर मातृत्त्वाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी तयार होतं तेव्हा नैसर्गिकरित्या पाळीचं चक्र सुरू होतं.

पाळी

मुलींमध्ये पाळी येण्याचं योग्य वय सहसा 10 ते 16 वर्षे असावं असं म्हटलं जातं. बहुतांश मुलींना 12 व्या वर्षी पाळी येते.

पाळी येण्याचं वय

काही मुलींना मात्र वयाच्या 8-9 वर्षांपूर्वीच पाळी आल्यास त्या स्थितीला Precocious Puberty असं म्हणतात.

वैद्यकिय सल्ला

फारच कमी वयात पाळी आल्यास त्या स्थितीत कायमच डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यास सांगितलं जातं.

(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही. आरोग्यविषयक निर्णयांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. )

