हिवाळ्यात दररोज किती सुकामेवा खावा? सेलिब्रिटी पोषणतज्ज्ञ काय म्हणालेत?
निरोगी चरबी, प्रथिने, फायबर आणि उर्जेने समृद्ध असलेल्या सुक्या मेव्यामध्ये अनेक आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात, म्हणूनच त्यांना सुपरफूड म्हटलं जातं.
केवळ शरीराचे पोषण करत नाहीत तर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात, मेंदूला ऊर्जा देतात, निरोगी त्वचा आणि केस राखतात आणि शरीराला आतून उबदार ठेवण्यास मदत करतात.
हिवाळ्यात लोक जास्त सुक्या मेव्या खातात कारण ते शरीराला आतून उबदार ठेवण्यास फायदेशीर मानले जातात.
पोषणतज्ज्ञ सुमन अग्रवाल म्हणतात, 'बदाम, अक्रोड, काजू, मनुका किंवा अंजीर - प्रत्येक सुकामेवा ज्याची स्वतःची वेगळी चव आहे ते तुमच्या दैनंदिन आहारात समाविष्ट केलं जाऊ शकतात.
पण सुकामेवा खाण्याचा मूळ नियम म्हणजे मूठभरात बसेल तितके काजू खा. तुम्ही काजू, पिस्ता, बदाम किंवा अक्रोड खात असलात तरीही ते मूठभर खा.
पोषणतज्ज्ञ म्हणतात, 'भारत हा खूप उष्ण देश असून काजूचा स्वभावही उष्ण असतो. सुकामेवा पोटात पोहोचल्यानंतर थंडावा मिळावा म्हणून तो पाण्यात भिजवले तर त्यांची पचनक्षमता थोडी वाढते, म्हणजेच ते लवकर पचण्यास मदत मिळते.'
सुका मेवा आणि काजू हे जीवनसत्त्वे, खनिजे, फायबर, निरोगी चरबी इत्यादींचा चांगला स्रोत मानले गेले आहेत.
त्यांच्या सेवनाने हृदयरोग आणि टाइप 2 मधुमेहासारख्या कार्डिओ-मेटाबॉलिक समस्यांचा धोका कमी होण्यास मदत मिळते.
सुक्या मेव्यामध्ये आढळणारे निरोगी चरबी, प्रथिने आणि खनिजे, जसे की मॅग्नेशियम आणि लोह, मुलांमध्ये वाढ, त्वचा आणि स्नायूंचा विकास करण्यास मदत करतात, म्हणून प्रत्येकाने ते खावेत.