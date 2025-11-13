चहामध्ये लवंगचा वापर

तुम्ही चहामध्ये देखील लवंगचा वापर करू शकता.

Nov 13,2025

लवंगचा काढा

लवंगचे सेवन तुम्ही गरम पाण्यात उकळवून, काढा तयार करून करु शकता.

अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला डिटॉक्स करतो

यामधील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला डिटॉक्स करतो. यामुळे त्वचेला उजळपणा येतो तसेच मुरुमे येणे रोखते.

शरिरातील सूज कमी करण्यास मदत

लवंग हे दाहक-विरोधी गुणधर्माचे असते. जे शरिरातील सूज कमी करण्यास मदत करतं.

दातांच्या समस्यांपासून संरक्षण

यामध्ये असणारे अँटीबॅक्टेरिय़ल गुणधर्म दातांच्या समस्यांपासून संरक्षण करतात. शिवाय तोंडातील दुर्गंधीही कमी होते.

पचनक्रिया सुधारते

लवंग पचनासाठी आवश्यक प्रक्रिया तयार करण्यास मदत करते. ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि पोट फुगणे किंवा गॅस होणे यांसारख्या समस्या जाणवत नाहीत.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत

लवंगमध्ये मोठ्याप्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे शरिराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

आयुर्वेदिक औषधी

भारतात मसाले फक्त खाद्यपादार्थांची चव वाढवण्यासाठी नाही तर, आयुर्वेदिक औषधी म्हणून देखील वापरले जातात.

