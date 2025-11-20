Mumbai news : धोका वाढला! मुंबईकरांवर पुन्हा मास्क लावण्याची वेळ

मागील काही दिवसांपासून मुंबईत कडाक्याची थंडी पडण्यास सुरुवात झाली आणि थंडीबरोबरच वायुप्रदूषणाचे प्रमाणही वाढत असल्याची बाब समोर आली.
शहरात दिसणारं धुकं दुपारपर्यंत टिकत नसून, तेव्हा दिसणारा धुसरपणा हा धुरक्यामुळं असून हे शहरातील वाढत्या प्रदूषणाचं द्योतक आहे.
थोडक्यात मुंबई शहरावर सध्या प्रदूषणाचं मोठं सावट असून, आता नागरिकांनी स्वसंरक्षणासाठी म्हणून तोंडाला मास्क लातून खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे.
शहरातील अनेक ठिकाणी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक वाईट श्रेणीत नोंदवण्यात आल्यानं हे संकट आणि गडद होताना दिसत आहे.
प्रत्येक प्रभागात विकासकामांकडून होणाऱ्या प्रदूषणावर नजर ठेवण्यासाठी पथकांची नियुक्ती केल्याचा दावा पालिकेनं केला असला तरीही त्यावर आता कारवाई मात्र प्रतीक्षेतच आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील हवेचा दर्जा सातत्याने खालावत असून, माझगाव, मालाड, देवनार, शिवाजी नगर अशा ठिकाणची हवा सातत्याने वाईट श्रेणीत येत आहे.
वातावरणातील घातक धूलिकणांचे प्रमाण आरोग्यासाठी हानिकारक ठरण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण परिस्थितीस विकासकामांच्या ठिकाणी उडणारी धूळ, वाहनांमुळे पसरणारा धुरळा, धूर कारणीभूत ठरत असून, त्यावर वेळीच नियंत्रण ठेवण्याची गरज आता प्रकर्षानं भासू लागली आहे.