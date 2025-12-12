अंघोळीदरम्यान 99% लोक करतात ही चूक, तुम्ही टाळाच! नाहीतर लक्ष्मी होईल नाराज

Swapnil Ghangale
Dec 12,2025

पाय स्वच्छ ठेवल्याने...

ज्योतिष शास्त्रानुसार पाय स्वच्छ ठेवल्याने लक्ष्मीची कृपा कायम राहते.

पाय स्वच्छ करण्याची पद्धत

मात्र अंघोळ करताना पाय स्वच्छ करण्याचीही एक पद्धत आहे.

पाय हातांनी साफ करावेत

ज्योतिष शास्त्रानुसार पाय हातांनी साफ केले पाहिजे.

अंघोळीची सुरुवात करताना...

अंघोळीची सुरुवातही पायावर पाणी घेऊनच केली पाहिजे.

ती चूक कोणती?

अंघोळ करताना एका पायाने दुसरा पाय घासणे अशुभ मानलं जातं.

धन-संपत्ती घरात येत नाही

असं केल्याने धन-संपत्ती घरात येत नाही आणि आली तरी ती टिकत नाही, असं म्हणतात.

तळवे जमिनीला घासत चालणं चुकीचं कारण...

अशाच प्रकारे पायाचे तळवे जमिनीला घासत घासत चालणंही अशुभ मानलं जातं.

ग्रहाची कुंडलीमधील स्थिती बिघडते

अंघोळ करताना केलेल्या या चुकांमुळे राहू ग्रहाची कुंडलीमधील स्थिती बिघडते असं म्हटलं जातं.

धार्मिक मान्यतांवर आधारित

डिस्क्लेमर - ही माहिती धार्मिक मान्यतांवर आधारित असून 'झी 24 तास' त्याची पुष्टी करत नाही.

