हिवाळ्यात कोणते फळ ठरते 'सुपरफूड'?

हिवाळ्यात बाजारात अनेक हंगामी फळे पहायला मिळतात.
त्यापैकी कोणते फळ खाल्ल्यास अधिक फायदा मिळतो हे जाणून घेऊया.
हिवाळ्यात व्हायरल इन्फेक्शन होण्याची शक्यता जास्त असते.
अशावेळी संत्रे खाणे अधिक फायदेशीर ठरते.
संत्र्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते.
यामुळे सर्दी-खोकल्यासारख्या सामान्य आजारांशी लढण्यास मदत होते.
संत्र्यामध्ये असलेले पोषक तत्त्व त्वचेला उजळपणा देतात.
भरपूर प्रमाणात फायबर असल्याने पचनक्रिया सुधारते.
संत्र्याच्या नियमित सेवनाने हृदयाचे आरोग्यही सुधारते.