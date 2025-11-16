हिवाळ्यात कोणते फळ ठरते 'सुपरफूड'?

Nov 16,2025

हंगामी फळे

हिवाळ्यात बाजारात अनेक हंगामी फळे पहायला मिळतात.

कोणते फळ खावे

त्यापैकी कोणते फळ खाल्ल्यास अधिक फायदा मिळतो हे जाणून घेऊया.

व्हायरल इन्फेक्शन

हिवाळ्यात व्हायरल इन्फेक्शन होण्याची शक्यता जास्त असते.

संत्रे

अशावेळी संत्रे खाणे अधिक फायदेशीर ठरते.

व्हिटॅमिन सी

संत्र्‍यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते.

सर्दी-खोकला

यामुळे सर्दी-खोकल्यासारख्या सामान्य आजारांशी लढण्यास मदत होते.

पोषक तत्त्व

संत्र्‍यामध्ये असलेले पोषक तत्त्व त्वचेला उजळपणा देतात.

फायबर

भरपूर प्रमाणात फायबर असल्याने पचनक्रिया सुधारते.

हृदयाचे आरोग्य

संत्र्‍याच्या नियमित सेवनाने हृदयाचे आरोग्यही सुधारते.

