लहान मुलांना द्या 'हा' एक पदार्थ, सर्दी-खोकल्यापासून मिळेल त्वरीत आराम

Nov 13,2025

सर्दी-खोकला

हिवाळ्यात सर्दी-खोकला हा सामान्य आजार हमखास होत असतो.

लहान मुले

विशेषत:लहान मुलांना हे आजार खुप लवकर होतात. बऱ्यावेळा लहान मुले कडू औषधांपासून नाक मुरडतात.

सर्दी-खोकल्यापासून त्वरीत आराम

पण या एका पदार्थाच्या सेवनाने तुमच्या मुलांना सर्दी-खोकल्यापासून त्वरीत आराम मिळू शकतो.

तुळशीचे आयुर्वेदिक महत्त्व

तो पदार्थ म्हणजे तुळशीचा काढा. तुळशीला जितके धार्मिक महत्त्व आहे, तितकेतच आयुर्वेदिक महत्त्वही आहे.

रोगप्रतिकार शक्ती वाढते

तुळशीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे शरिराची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

कफ बाहेर काढणे सोपे जाते

तुळशीचा काढा कफ पातळ करण्यास मदत करतो. ज्यामुळे कफ बाहेर काढणे सोपे जाते.

तुळशीचा काढा कसा बनवाल?

हा काढा बनवण्यासाठी एका पातेल्यात ग्लासभर पाणी उकळवत ठेवा.

तुळशीची पाने

त्यात काही तुळशीची पाने,आल्याचा तुकडा, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी, वेलची आणि मध असे मिश्रण घाला.

पाणी उकळवून घ्या

पाणी अर्धे होईपर्यंत उकळवून घ्या. काढा तयार होईल.

आरोग्याच्या इतर समस्यांपासून आराम

हा काढा प्यायल्याने केवळ सर्दी-खोकला नाही तर, आरोग्याच्या इतर समस्यांपासूनही आराम मिळेल.

सामान्य संदर्भावरून माहिती

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भावरून घेण्यात आली आहे. 'झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

