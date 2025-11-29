गाजर हा एक अतिशय पौष्टिक आणि हेल्दी पदार्थ आहे.
रोजच्या आहारात गाजराचा समावेश करणं आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतं.
डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम – गाजरामध्ये व्हिटॅमिन A भरपूर प्रमाणात असते.
त्वचा चमकदार ठेवते – यातले अँटिऑक्सिडंट त्वचेची चमक वाढवतात.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते – व्हिटॅमिन C शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करते.
पचन चांगले ठेवते – फायबर असल्यामुळे पचनसंस्था नीट काम करते.
हृदयासाठी फायदेशीर – कोलेस्टेरॉल कमी ठेवण्यास मदत.
