हिवाळ्यात खा भरपूर गाजरं, मिळतील 'हे' फायदे!

Tejashree Gaikwad
Nov 29,2025


गाजर हा एक अतिशय पौष्टिक आणि हेल्दी पदार्थ आहे.


रोजच्या आहारात गाजराचा समावेश करणं आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरतं.


डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम – गाजरामध्ये व्हिटॅमिन A भरपूर प्रमाणात असते.


त्वचा चमकदार ठेवते – यातले अँटिऑक्सिडंट त्वचेची चमक वाढवतात.


रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते – व्हिटॅमिन C शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत करते.


पचन चांगले ठेवते – फायबर असल्यामुळे पचनसंस्था नीट काम करते.


हृदयासाठी फायदेशीर – कोलेस्टेरॉल कमी ठेवण्यास मदत.

