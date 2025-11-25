मानवी शरिरातील कोणता अवयव जन्मापासून मृत्यूपर्यंत वाढतच नाही?

Pravin Dabholkar
Nov 25,2025


जन्माला आल्यापासून मृत्यूपर्यंत मानवी शरिराच्या प्रत्येक भागाचा विकास होत असतो.


आपले हात, पाय, केस, त्वचा सर्वकाही वयाप्रमाणे बदलत असतं.


पण शरिरातील असेही काही अवयव आहेत, जे मृत्यूपर्यंत वाढतच नाहीत.


शरिरातील हे अवयव कोणते आहेत? याबद्दल अनेकांना माहिती नसते.


मानवी शरिरातील असे कोणते अवयव आहेत, याबद्दल जाणून घेऊया.


ओसिकल्स. हा कानाच्या आत आढळणारा 3 हाडांचा समूह असतो.


कानातील ओसिकल्स मृत्यूपर्यंत कधी वाढत नाहीत. तसेच राहतात.


डोळ्याची बाहुलीदेखील जन्मावेळीच पूर्णपणे विकसित होते. प्रौढ होईपर्यंत वाढतच नाही पण स्थिर राहते.


यात दातांचा समावेश आहे. दात एका विशिष्ट वयापर्यंतच वाढतात.

VIEW ALL

सलाडमध्ये 3 पदार्थांचा समावेश करा अन् चविष्ट बनवा

धर्मेंद्र यांचे 'हे' 7 चित्रपट कधीच रिलीज झाले नाहीत

कंडोम फुगवून त्यामध्ये... मासेमारीची अनोखी पद्धत थक्क करणारी! 'या' ठिकाणी सर्रास होतो वापर

अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर घरी परतताना अभिनेत्री हेमा मालिनी आणि ईशा देओल
Read Next Story