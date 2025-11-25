जन्माला आल्यापासून मृत्यूपर्यंत मानवी शरिराच्या प्रत्येक भागाचा विकास होत असतो.
आपले हात, पाय, केस, त्वचा सर्वकाही वयाप्रमाणे बदलत असतं.
पण शरिरातील असेही काही अवयव आहेत, जे मृत्यूपर्यंत वाढतच नाहीत.
शरिरातील हे अवयव कोणते आहेत? याबद्दल अनेकांना माहिती नसते.
मानवी शरिरातील असे कोणते अवयव आहेत, याबद्दल जाणून घेऊया.
ओसिकल्स. हा कानाच्या आत आढळणारा 3 हाडांचा समूह असतो.
कानातील ओसिकल्स मृत्यूपर्यंत कधी वाढत नाहीत. तसेच राहतात.
डोळ्याची बाहुलीदेखील जन्मावेळीच पूर्णपणे विकसित होते. प्रौढ होईपर्यंत वाढतच नाही पण स्थिर राहते.
यात दातांचा समावेश आहे. दात एका विशिष्ट वयापर्यंतच वाढतात.