पायऱ्या चढताना वेदना होतायत, तर समजा शरीरात आहे 'या' विटामिनची कमतरता

Sayali Patil
Sep 01,2025

वेदना

बरीच मंडळी पाय दुखतात, गुडघे दुखतात म्हणून पायऱ्यांऐवजी लिफ्टचा वापर करतात.

कमकुवत हाडं

सहसा पायऱ्या चढताना होणाऱ्या वेदनांमागे कमकुवत हाडं कारणीभूत ठरतात.

विटामीन

पायऱ्या चढताना किंवा चढाचं वळण असणाऱ्य़ा रस्त्यावर चालताना पायात वेदना होणं म्हणजे शरीरात विटामीन डी ची कमतरता असणं.

हाडांची बळकटी

हाडांच्या बळकटीसाठी विटामिन डी अतिशय महत्त्वाचं ठरतं. ज्यामुळं हाडांना कॅल्शियम आणि फॉस्फेट शोषून घेण्यास मदत मिळते.

सांधेदुखी

या विटामिनच्या कमतरतेमुळं कमकुवत हाडं, हाडं लवकर ठिसूळ होणं, सांधेदुखी अशा समस्या सतावतात.

ऑस्टियोमलेशिया

विटामीन डी च्या कमतरतेमुळं अनेकांमध्ये प्रौढांमध्ये ऑस्टियोमलेशिया आणि लहान मुलांमध्ये रिकेट्स असे आजार उदभवतात.

आरोग्यदायी आहार

विटामीन डीची कमतरता भरून काढण्यासाठी मासे, अंडी, दूध, दही अशा पदार्थांचं सेवन करा. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. आरोग्यविषयक निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)

VIEW ALL

राहुल द्रविडनंतर कोण बनणार राजस्थान रॉयल्सचा कोच?

रात्री चुकूनही खाऊ नका 'या' गोष्टी, पोटात होईल गॅस

O Positive रक्त गट असणाऱ्या लोकांचे व्यक्तिमत्व कसे असते?

प्राजक्ता माळी का लग्न करत नाही? कारण सांगत म्हणाली, मी...

Read Next Story