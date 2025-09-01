बरीच मंडळी पाय दुखतात, गुडघे दुखतात म्हणून पायऱ्यांऐवजी लिफ्टचा वापर करतात.
सहसा पायऱ्या चढताना होणाऱ्या वेदनांमागे कमकुवत हाडं कारणीभूत ठरतात.
पायऱ्या चढताना किंवा चढाचं वळण असणाऱ्य़ा रस्त्यावर चालताना पायात वेदना होणं म्हणजे शरीरात विटामीन डी ची कमतरता असणं.
हाडांच्या बळकटीसाठी विटामिन डी अतिशय महत्त्वाचं ठरतं. ज्यामुळं हाडांना कॅल्शियम आणि फॉस्फेट शोषून घेण्यास मदत मिळते.
या विटामिनच्या कमतरतेमुळं कमकुवत हाडं, हाडं लवकर ठिसूळ होणं, सांधेदुखी अशा समस्या सतावतात.
विटामीन डी च्या कमतरतेमुळं अनेकांमध्ये प्रौढांमध्ये ऑस्टियोमलेशिया आणि लहान मुलांमध्ये रिकेट्स असे आजार उदभवतात.
विटामीन डीची कमतरता भरून काढण्यासाठी मासे, अंडी, दूध, दही अशा पदार्थांचं सेवन करा. (वरील माहिती सामान्य संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. आरोग्यविषयक निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.)