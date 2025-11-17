पांढरी जीभ कोणत्या आजारांचे संकेत देते?

Dakshata Thasale
Nov 17,2025


गुलाबी जीभ हेल्दी शरीराचं लक्षण असतं. पण जर तुमची जीभ पांढरी असेल तर त्याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे.


डिहायड्रेशन - शरीरात पाणी कमी असेल तर जीभ पांढरी दिसू लागते.


फंगल इन्फेक्शन - यामध्ये जीभेवर पांढऱ्या रंगाचा थर आणि तो पनीर सारखा दिसोत.


खराब पचन - जर पचनक्रिया योग्य होत नसेल तर जीभेवर पांढऱ्या रंगाची कोटिंग तयार होते.


यकृत कमकुवत - टॉक्सिन्स जास्त असेल तर जीभ पांढऱी पडू शकते.


तोंड साफ न करणे - योग्य पद्धतीने जीभ साफ न केल्यास तोंडात बॅक्टेरिया निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे जीभेवर पांढरे डाग निर्माण होतात.


खराब इम्युनिटी - शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असेल तर जीभेवर पांढऱ्या रंगाचे डाग बनतात.


सायनस - कफ वाढल्यामुळे जीभेवर पांढऱ्या रंगाचे डाग दिसतात.

