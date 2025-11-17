गुलाबी जीभ हेल्दी शरीराचं लक्षण असतं. पण जर तुमची जीभ पांढरी असेल तर त्याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे.
डिहायड्रेशन - शरीरात पाणी कमी असेल तर जीभ पांढरी दिसू लागते.
फंगल इन्फेक्शन - यामध्ये जीभेवर पांढऱ्या रंगाचा थर आणि तो पनीर सारखा दिसोत.
खराब पचन - जर पचनक्रिया योग्य होत नसेल तर जीभेवर पांढऱ्या रंगाची कोटिंग तयार होते.
यकृत कमकुवत - टॉक्सिन्स जास्त असेल तर जीभ पांढऱी पडू शकते.
तोंड साफ न करणे - योग्य पद्धतीने जीभ साफ न केल्यास तोंडात बॅक्टेरिया निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे जीभेवर पांढरे डाग निर्माण होतात.
खराब इम्युनिटी - शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असेल तर जीभेवर पांढऱ्या रंगाचे डाग बनतात.
सायनस - कफ वाढल्यामुळे जीभेवर पांढऱ्या रंगाचे डाग दिसतात.