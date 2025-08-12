मासिक पाळीदरम्यान महिलांना बऱ्याच कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. कारण या काळात शरीर बऱ्याच बदलांमधून जात असतं.
महिलेच्या शरीररचनेनुसार मासिक पाळीचं चक्र वेगळं असतं. मात्र सहसा दर 28 दिवसांनी महिलांना मासिक पाळी येते.
याच दिवसांदरम्यान महिलांना काहीतरी चटपटीत खायची इच्छा होते. पण, यामागचं नेमकं कारण काय?
शरीरिक आणि मानसिक बदलांमुळं या काळात खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलतात.
मासिक पाळीआधी शरीरात प्रोजेस्टेरॉनचं प्रमाण वाढतं, ज्यामुळं भुकेचं प्रमाण वाढतं आणि काहीतरी चटपटीत खाण्याची इच्छा होते.
सेरोटोनिन महिलांच्या मानसिकतेवर नियंत्रण ठेवतं आणि जेव्हा त्याचं प्रमाण कमी होतं तेव्हा शरीर काही वेगळ्या चवींकडे झुकतं.
पाळीदरम्यानच्या वेदना, तणाव आणि थकवा यांमुळंसुद्धा काहीतरी चटपटीत खायची इच्छा वाढते.