वसईपासून पाचव्या तासाला पोहोचाल ‘या’ कमाल ठिकाणी; विसरून जाल सर्व थकवा

Sayali Patil
Sep 16,2025

पर्यटन

भारतात, महाराष्ट्रात पर्यटनाची अनेक ठिकाणं असून, वसईहून महाराष्ट्राची सीमा ओलांडताच गुजरातमध्ये प्रवेश केला तर तिथंही एक कमाल ठिकाण आहे.

निवांत क्षण

हे ठिकाण खवैय्यांपासून खरेदी प्रेमींसाठी उत्तम जागा असून इथं काही निवांत क्षणही व्यतीत करता येतात.

शहराचं नाव

या ठिकाणाचं, या शहराचं नाव आहे सूरत. सूरतमधील किल्ला, डुमस समुद्रकिनारा ही भटकंतीसाठीची एकाहून एक सरस ठिकाणं.

विज्ञानाची आवड

विज्ञानाची आवड असणाऱ्यांसाठी सूरतच्या सायन्स सेंटरला आवर्जून भेट द्यावी.

नेचर पार्क

सूरतमध्येच असणारं सरथाना नेचर पार्क आणि प्राणीसंग्रहालय वन्यजीवप्रेमींच्या आवडीचं ठिकाण.

सूरत

काही निवांत क्षणांसाठी सूरतच्या गोपी तलाव आणि नजीकच्या परिसरालाही नक्की भेट द्या.

वाटसरु

काय मग, सूरतच्या या भटकंतीच्या वाटांचे वाटसरु कधी होताय?

