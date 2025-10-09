मुलाने चांगल्या शाळेत शिकावं म्हणून पालक जास्त फी द्यायलाही तयार असतात.
देशातील सर्वात महागडी शाळा कोणती? तिथे कोणाची मुलं शिकतात? तुम्हाला माहिती आहे का?
यात धीरुभाई अंबानी आंतरराष्ट्रीय शाळेचा वरचा क्रमांक लागतो.
या शाळेच्या कॅन्टीनची खूप चर्चा असते. जिथे 2 मोठे डायनिंग आहेत.
येथे विद्यार्थ्यांना पौष्टीक जेवण मिळते. ज्यात चविष्ट नाश्ता आणि दुपारच्या जेवणाचा समावेश आहे.
येथे फक्त शुद्ध शाकाहारी जेवण मिळते. जे स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी असते.
इथल्या नाश्त्यामध्ये पोहे, फळे, सॅलड, गुजराती तसेच दक्षिण भारतीय पदार्थांचा समावेश आहे.
भाजी, चपाती, डाळ, भात असे पौष्टीक पदार्थही दिल जातात.
विद्यार्थ्यांना वातानुकुलित कॅन्टीन आहे. जिथे स्वच्छ पिण्याचे पाणीदेखील उपलब्ध आहे.