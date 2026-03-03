ताजमहाल बांधण्यासाठी किती खर्च आला होता?

Sayali Patil
Mar 03,2026

सात आश्चर्य

जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक आणि भारतातील अतिशय महत्त्वाची ऐतिहासिक वास्तू म्हणून ज्या वास्तूकडे पाहिलं जातं ती म्हणजे ताजमहाल.

मुघल शासक

मुघल शासक शहाजहां यांनी 1653 मध्ये हा ताजमहाल उभा केला असं म्हणतात.

प्रेमाचं प्रतीक

कोणासाठी प्रेमाचं प्रतीक, कोणासाठी एक अद्वितीय वास्तू म्हणून ओळखला जाणारा हा ताज त्याच्या रुपानं सर्वांनाच प्रेमात पाडतो.

ताजमहाल

असं सांगण्यात येतं की, त्या काळात ताजमहाल उभारण्यासाठी 3.2 कोटी रुपये इतका खर्च आला होता.

शिल्पकार

आजच्या घडीला तेव्हाच्या 3.2 कोटींची तुलना केल्यास ही रक्कम 50 ते 70 अब्ज इतकी आहे. या वास्तूच्या उभारणीसाठी 20000 मजदूर, शिल्पकार, वास्तुशिल्पकार आणि कारागिरांची मेहनत खर्ची लागली होती.

संगमरवर

ताजमहाल संपूर्ण संगमरवरात साकारण्यात आल्यामुळं त्याचं सौंदर्य हे सूर्योदयाच्या वेळी आणि सूर्यास्ताच्या वेळीसुद्धा तितकंच बहरून येतं.

ऐतिहासिक वास्तूंचा ठेवा

भारतातील ऐतिहासिक वास्तूंचा ठेवा पाहिल्यास त्यामध्ये ताज नावाप्रमाणंच अग्रस्थानी येतो असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

