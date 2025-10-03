1820+ धरणं असलेलं देशातील एकमेव राज्य कोणतं माहिये का? टॉप 3 राज्यं कोणती?

Swapnil Ghangale
Oct 03,2025

तिसऱ्या क्रमांकावर कोणतं राज्य?

सर्वाधिक धरणं असलेल्या राज्यांमध्ये तिसरा क्रमांक आंध्र प्रदेशचा लागतो.

यावर विश्वास बसेल काय?

आंध्र प्रदेशमध्ये लहान-मोठी 1150 धरण आहेत, यावर तुमचा विश्वास बसेल काय?

आंध्र प्रदेशमधील सर्वात मोठं धरण कोणतं?

आंध्र प्रदेशातील नागार्जून सागर हे सर्वात मोठं धरण आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर कोणतं राज्य?

याच यादीमध्ये सर्वाधिक धरणं असलेलं दुसरं राज्य आहे, उत्तर प्रदेश!

उत्तर प्रदेशमध्ये किती धरणं?

उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 1500 लहान-मोठी धरणं आहेत.

सर्वाधिक धरणं म्हणजे किती?

देशात सर्वाधिक धरणं असलेल्या राज्यातील धरणांची एकूण संख्या, 1820 इतकी आहे.

1820 धरणं असलेलं राज्य आहे...

ज्या राज्यात 1820 धरणं आहेत त्याचं नाव आहे, महाराष्ट्र!

हे तुम्हाला यापूर्वी माहित होतं का?

होय आपल्या राज्यात भारतातील सर्वाधिक धरणं आहेत. हे तुम्हाला यापूर्वी माहित होतं का? ही माहिती तुमच्या दोस्तांबरोबरची नक्की शेअर करा. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

