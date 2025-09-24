कधी काढता येतात PF चे पैसे?

Sayali Patil
Sep 24,2025

EPFO

EPFO च्या वतीनं नोकरी करणाऱ्या मंडळींच्या भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात पीएफ खात्याची देखभाल ठेवली जाते.

पीएफ

या पीएफ खात्यात दर महिन्याला पगारातूनच काही रक्कम जमा होते.

वैद्यकिय खर्च

वैद्यकिय खर्च कारणासाठी व्यक्तीला 6 महिन्यांच्या पगाराइतकी रक्कम पीएफ खात्यातून काढता येते.

गृहकर्ज

गृहकर्ज फेडण्यासाठीसुद्धा 90 दिवसांच्या पीएफची रक्कम काढता येते.

पीएफ खातं

पीएफ खातं सुरू झाल्यानंतर काही वर्षांत लग्न किंवा तत्सम खर्चांसाठी ही रक्कम काढता येते.

पैसे

वरील सुविधेअंतर्गत खातेधारकांना पीएफ खात्यातून एकदाच पैसे काढण्याची मुभा मिळते.

संकेतस्थळ

पीएफ खात्यातून पैसे काढण्यासाठी मोबाईल अॅप, अधिकृत संकेतस्थळ अशी व्यवस्थाही करुन देण्यात आली आहे.

VIEW ALL

Hair Care: आठवड्यात किती वेळा केस धुवावेत?

किती दिवस ताप आल्यावर ब्लड टेस्ट करायला हवी?

पृथ्वी, मंगळ, शुक्र, शनि... ग्रह वर्तुळाकारच का असतात? त्यांचा आकार वेडावाकडा का नसतो?

कांद्याचा रस केसांना कशा प्रकारे लावावा?
Read Next Story