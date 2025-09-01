गंगा नदीची बहीण कोण? यमुना अन् सरस्वती नाही तर...

Swapnil Ghangale
Sep 01,2025

माता म्हणून केली जाते पूजा

गंगा नदीला भारतात मातेचं स्वरुप मानतात. या नदीची गंगा माता म्हणूनच पूजा केली जाते.

गंगेची बहीण कोण?

मात्र गंगा नदीची बहीण कोणत्या नदीला म्हणतात हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? अर्ध्याहून अधिक भारताला याची कल्पनाच नाही.

यमुना किंवा सरस्वती नाही

गंगा नदीची बहीण कोणत्या नदीला म्हणतात? असं विचारलं की सामान्यपणे लोक यमुना किंवा सरस्वती नदीचं नाव घेतात. मात्र ही दोन्ही उत्तरं चुकीची आहेत.

गंगेची बहीण असलेल्या नदीचं नाव काय?

गंगा नदीची बहीण ज्या नदीला म्हटलं जातं तिचं नाव देविका नदी आहे.

गंगेची थोरली बहीण

पौराणिक मान्यतांनुसार देविका नदीला गंगा नदीची थोरली बहीण मानलं जातं.

कुठे होतो या नदीचा उगम?

देविका नदीचा उगम जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर जिल्ह्यातील डोंगराळ भागामध्ये असलेल्या सुध महादेव मंदिराजवळ होतो.

पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करुन...

जम्मू-काश्मीरमध्ये उगम पावलेली देविका नदी पुढे पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करुन रावी नदीला मिळते.

या नावानेही ओळखलं जातं

अनेक धार्मिक मान्यतांमुळे देविका नदीला देवकनगरी नावानेही ओळखलं जातं.

अनेक ठिकाणी प्रकट होते

एका उगमस्थळावरुन सुरुवात होऊन देविका नदी अनेक ठिकाणी प्रकट होते अशी मान्यता आहे.

सामान्य संदर्भांवरून माहिती

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.) (सर्व फोटो - प्रातिनिधिक आहे.)

