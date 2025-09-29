CV आणि Resume मध्ये काय फरक असतो?

Mansi kshirsagar
Sep 29,2025


जॉबसाठी CV द्यायचा की Resume? दोघांमध्ये काय फरक असतो?


जेव्हा आपण नवीन जॉबसाठी अप्लाय करतात तर CVची गरज पडते


अशातच तुम्ही अनेकदा Resume शब्ददेखील ऐकला असेल


पण CV आणि Resume या दोन शब्दांमध्ये फरक असतो


CVचा फुलफॉर्म Curriculam Vitae असा असून यात तुमच्याबद्दल माहिती असते


Resumeमध्ये जास्त फोकस हा नोकरीसंदर्भातील माहिती असते. यात तुमचा अनुभव आणि स्कील्स असतात


CVचा वापर अॅकेडमिक रिसर्चसाठी केला जातो. तर Resumeचा वापर जॉबसाठी केला जातो


CV सतत बदल करण्याची गरज नाही. तर Resume नोकरीच्या आवश्यकतेनुसार बदलण्याची गरज असते


CVमध्ये खूप माहिती असते तर Resume कस्टमाइज आणि जॉबसाठीच असतो

