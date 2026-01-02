भारतामधील कोणत्या शहराला म्हणतात 'मधाचे शहर'?

Tejashree Gaikwad
Jan 02,2026


भारतामध्ये मधाचे शहर (City of Honey) म्हणून ओळखले जाणारे शहर म्हणजे मदुराई (Madurai) हे आहे.


मदुराई हे तामिळनाडू राज्यातील अत्यंत प्राचीन आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध शहर आहे.


या शहराला ‘मधाचे शहर’ म्हणण्यामागे पौराणिक कथा आणि सांस्कृतिक परंपरा कारणीभूत आहेत.


एक प्रसिद्ध दंतकथा अशी आहे की, देवी मीनाक्षी अम्मन यांच्या मंदिरावर मधमाश्या (Honeybees) नेहमीच घिरट्या घालत असत


मंदिराभोवतीचा परिसर “मधासारखा गोड” आणि समृद्ध असल्याचे मानले जाई. त्यामुळे मदुराईला ‘मधुर नगरी’ किंवा ‘City of Honey’ असे संबोधले जाऊ लागले


प्राचीन तमिळ साहित्यामध्येही मदुराईचे वर्णन गोडी, समृद्धी आणि आकर्षणाचे प्रतीक म्हणून आढळते


मदुराईची ओळख म्हणजे मीनाक्षी अम्मन मंदिर, तमिळ संस्कृतीचे केंद्र, २,५०० वर्षांहून अधिक जुना इतिहास आहे.

