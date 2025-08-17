पंतप्रधानांना परदेश दौरा करण्यासाठी Visa ची आवश्यकता असते का?

Pooja Pawar
Aug 17,2025


पंतप्रधान हे देशातील एक महत्वाचं पद आहे. अनेकदा पंतप्रधानांना विविध कारणांसाठी परदेश दौरा करावा लागतो.


सर्वसामान्य नागरिकांना परदेशात जायचं असेल तर त्या त्या देशातील व्हिसा घ्यावा लागतो. पण पंतप्रधानांना दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता असते का? याबाबत जाणून घेऊयात.


भारताच्या पंतप्रधानांकडे एक विशेष पासपोर्ट असतो. ज्याला 'डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट' असं म्हणतात.


'डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट' हे भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना किंवा अधिकृत परदेश दौऱ्यांसाठी डिप्लोमॅट्सना दिले जाते. डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट धारकांना कोणत्याही देशात प्रवास करण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नसते.


भारताचं डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट हे मरून रंगाचं असतं. याची व्हॅलिडिटी 5 वर्ष असते.


या पासपोर्टसह प्रवास करणाऱ्यांना काही देशांमध्ये सीमाशुल्कात सूट, जलद इमिग्रेशन प्रक्रिया आणि विशेष प्रोटोकॉल सुविधा मिळतात.

