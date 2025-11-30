टीव्ही इंडस्ट्रीतील ट्रेंडसेटर! डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्याबद्दल 10 माहिती नसलेल्या गोष्टी
डॉ. सुभाषचंद्र गोएंका, ज्यांना सुभाषचंद्रा म्हणून ओळखलं जातं. त्यांच्या जन्म 30 नोव्हेंबर 1950 रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील आदमपूरमध्ये झाला.
सुभाष चंद्रा हे एक उद्योजक असून झी मीडिया आणि देशातील सर्वात मोठ्या टीव्ही चॅनेल समूह एस्सेलचे अध्यक्ष आहेत.
डॉ. सुभाष चंद्रा हे हरियाणातून भाजपचे माजी राज्यसभा सदस्य देखील राहिले आहेत.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या जन्म एका साध्या कुटुंबात झाला.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे वडील नंदकिशोर गोएंका हे राजस्थानातील सिकर जिल्ह्यातील फतेहपूरमधील आहे. पण नंतर व्यवसायामुळे ते हिसारमध्ये स्थायिक झाले.
खाजगी उपग्रह टीव्ही चॅनेल सुभाष चंद्रा यांनी 2 ऑक्टोबर 1992 रोजी भारतातील पहिले खाजगी उपग्रह टीव्ही चॅनेल झी टीव्हीची स्थापना केली.
झी टीव्ही सुरू होण्यापूर्वी सुभाष चंद्रा यांनी 15 डिसेंबर 1991 रोजी झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड ची स्थापना केली.
सुभाष चंद्रा यांनी 2007 मध्ये आयपीएलच्या आधी खाजगी टी20 क्रिकेट स्पर्धा म्हणून इंडियन क्रिकेट लीगची स्थापना केली.
सुभाष चंद्रा यांना त्यांच्या उत्कृष्ट योगदानासाठी अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले आहेत. ज्यात एमी पुरस्कार (2017), ग्लोबल इंडियच एंटरटेनमेंट पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार (2004) आणि सीआयएफ चंचलानी ग्लोबल इंडियन पुरस्कार (2016) यांचा समावेश आहे.
सुभाष चंद्रा यांनी द झेड फॅक्टर: माय जर्नी अॅज द राँग मॅन अॅट द राईट टाइम या पुस्तकात त्यांचं आत्मचरित्र लिहिलं आहे. ज्यामध्ये त्यांनी संधर्ष ते यशापर्यंतच्या प्रवासाचे वर्णन केलं आहे.