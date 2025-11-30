डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे बिलियनेअर ब्रेन हॅक्स जाणून घेऊया. जे तुम्हाला तणावातही संतुलित, स्थिर आणि लक्ष केंद्रित राहण्यास मदत करतील.
भारतातील प्रसिद्ध मीडिया टायकून, ज्यांनी झी टीव्ही आणि एस्सेल ग्रुप सारख्या मोठ्या साम्राज्यांची स्थापना केली.
ताणतणाव व्यवस्थापित करण्याची क्षमता हीच एखाद्या व्यक्तीला असाधारण बनवते, हे डॉ. सुभाष चंद्रा यांचे जीवन हे सिद्ध करते.
सुभाष चंद्रा हे जगभरात एक यशस्वी उद्योजक म्हणून ओळखले जातात. तथापि, त्यांचा व्यवसाय चालवताना त्यांच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले.
त्यांना कर्ज, अपयश, टीका, राजकीय दबाव आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. परंतु त्यांनी शांत मनाने आणि सकारात्मक धोरणांनी प्रत्येक आव्हानाचा सामना केला.
ज्यांना भावना समजत नाहीत ते नेहमीच निर्णय घेण्यास असुरक्षित असतात. जेव्हा तुम्ही तुमच्या भावना ओळखता तेव्हा त्या तुमची ताकद बनतात, तुमची कमकुवतपणा नाही, असे डॉ. सुभाष चंद्रा वारंवार सांगतात.
समस्या कितीही मोठी असली तरी, तिचे लहान भाग करा. प्रत्येक भागासाठी फक्त एकच उपाय लिहा. प्रथम सोपा भाग सोडवा, असे ते सांगतात.
जर तुम्ही शिकणे थांबवले तर तुम्ही जगणे थांबवले." हे तत्वज्ञान त्यांना प्रत्येक संकटात नवीन दिशा शोधण्यास सक्षम करते. नवीन गोष्टी शिकल्याने मन सक्रिय राहते आणि ताण कमी होतो, असे डॉ. सुभाष चंद्रा सांगतात.
जेव्हा मन शांत असते तेव्हा मोठे निर्णय योग्यरित्या घेतले जातात. म्हणून दररोज सकाळी 10 ते 15 मिनिटे ध्यान करा. झोपण्यापूर्वी पाच मिनिटे दीर्घ श्वास घ्या. ध्यान मनाला पुनर्संचयित करते आणि तणाव दूर करते, असेही ते सांगतात.
जेव्हा त्यांचे अनेक प्रकल्प अयशस्वी झाले तेव्हा त्यांनी स्वतःला दोष दिला नाही तर त्या चुकांमधून नवीन कल्पना काढल्या. अडचणींना संधी म्हणून पाहा, असे ते सांगतात.