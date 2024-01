जर तुम्ही तुमचे घर बदलले आहे आणि अशा वेळी दुसऱ्या निवडणूक क्षेत्रामध्ये राहायला गेला असाल तर अशा वेळी फॉर्म नंबर 6 आपल्याला भरायचा आहे . यासाठी Apply online for new voter registration/due to relocation from AC” सेक्शन मध्ये जाऊन क्लिक करायचे आहे.