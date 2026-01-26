1 लीटर पेट्रोलवर सरकार किती कर आकारतं?

पेट्रोलच्या दरांमध्ये दर दिवशी बदल होत असतो आणि हे दर अनेकदा सामान्यांना घाम फोडतात.
मागील काही वर्षांमध्ये इंधनाच्या आणि प्रामुख्यानं पेट्रोलच्या दरांनी विक्रमी उंची गाठल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलसाठी प्रति लीटरमागे 100 रुपयांहून अधिक किंमत मोजावी लागत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल त्या वस्तूंमध्ये येतात ज्यांवर सर्वाधिक प्रमाणातील आणि प्रकारचा कर आकारण्यात येतो. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या इंधनावर वेगवेगळे कर आकारण्यात येतात.
पेट्रोलची डीलर प्राईज 55.66 रुपये असून विविध कर आणि शुल्क जोडून ही रक्कम 94.72 रुपयांपर्यंत पोहोचते.
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या इंधनावर जवळपास 35 रुपयांपासून 55 रुपयांपर्यंत कर आकारते.
केंद्राकडून या इंधनावर साधारण 19.90 प्रति लीटर इतका अबकारी कर आकारला जातो. तर, राज्य सरकारकडून 14 ते 16 किंवा त्याहून अधिक वॅट आकारला जातो.