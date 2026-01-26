1 लीटर पेट्रोलवर सरकार किती कर आकारतं?

Sayali Patil
Jan 26,2026

पेट्रोल दरांमध्ये बदल

पेट्रोलच्या दरांमध्ये दर दिवशी बदल होत असतो आणि हे दर अनेकदा सामान्यांना घाम फोडतात.

इंधन

मागील काही वर्षांमध्ये इंधनाच्या आणि प्रामुख्यानं पेट्रोलच्या दरांनी विक्रमी उंची गाठल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

पेट्रोल दर

महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलसाठी प्रति लीटरमागे 100 रुपयांहून अधिक किंमत मोजावी लागत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल

पेट्रोल आणि डिझेल त्या वस्तूंमध्ये येतात ज्यांवर सर्वाधिक प्रमाणातील आणि प्रकारचा कर आकारण्यात येतो. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या इंधनावर वेगवेगळे कर आकारण्यात येतात.

रक्कम

पेट्रोलची डीलर प्राईज 55.66 रुपये असून विविध कर आणि शुल्क जोडून ही रक्कम 94.72 रुपयांपर्यंत पोहोचते.

इंधन

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून या इंधनावर जवळपास 35 रुपयांपासून 55 रुपयांपर्यंत कर आकारते.

अबकारी कर

केंद्राकडून या इंधनावर साधारण 19.90 प्रति लीटर इतका अबकारी कर आकारला जातो. तर, राज्य सरकारकडून 14 ते 16 किंवा त्याहून अधिक वॅट आकारला जातो.

