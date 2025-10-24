Taj Mahal: ताजमहाल बांधण्यासाठी किती वर्ष लागली?

Tejashree Gaikwad
Oct 24,2025


मुघल सम्राट शाहजहानने आपल्या प्रिय पत्नी मुमताज महलच्या स्मरणार्थ ताजमहाल बांधण्याचा निर्णय घेतला.


मुमताज महलचं निधन 1631 साली झालं आणि त्यानंतर लगेच 1632 साली या स्मारकाचं बांधकाम सुरू झालं.


ताजमहालचं बांधकाम 1653 साली पूर्ण झालं.


म्हणजेच एकूण २२ वर्षांच्या अथक मेहनतीनंतर हे अद्भुत वास्तूशिल्प उभं राहिलं.


या बांधकामात सुमारे २०,००० हून अधिक कारागीर, शिल्पकार आणि मजूर सहभागी झाले होते.


भारत, पर्शिया, तुर्कस्थान आणि इतर देशांमधून कलाकारांना बोलावण्यात आलं होतं.


ताजमहाल पूर्णपणे संगमरवराच्या दगडातून बांधला गेला आहे आणि त्यावर कोरलेल्या नक्षीकामासाठी मौल्यवान रत्ने वापरली गेली आहेत.

