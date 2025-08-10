भागीरथी नदी ही गंगा नदीची प्रमुख उपनदी आहे.
भागीरथी नदीचा उगम गंगोत्री हिमनदीतून (गंगोत्री ग्लेशियर) होतो.
ही हिमनदी उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी जिल्ह्यात, गढवाल हिमालयाच्या गोमुख या स्थळी सुमारे ३,८९२ मीटर (१२,७७० फूट) उंचीवर आहे.
गोमुखातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याला भागीरथी असे नाव देण्यात आले आहे.
हिंदू पुराणकथेनुसार, राजा भागीरथ यांच्या तपश्चर्येमुळे गंगा पृथ्वीवर अवतरली आणि म्हणूनच या नदीला 'भागीरथी' असे नाव मिळाले.
भागीरथी नदी पुढे अलकनंदा नदीला देवप्रयाग येथे मिळते.
त्या संगमापासून तिला 'गंगा' असे संबोधले जाते.