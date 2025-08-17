भारतातील 'हे' एकमेव शहर जे एक-दोन नाही तर आहे तीन राज्यांची राजधानी!

Tejashree Gaikwad
Aug 17,2025


भारतामध्ये असे एक शहर आहे जे एकाच वेळी तीन राज्यांची राजधानी म्हणून ओळखले जाते.


हे शहर म्हणजे चंदीगड!


चंदीगड हे पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांची राजधानी आहे.


यासोबतच ते स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) म्हणूनही कार्य करते.


म्हणजेच, ते तीन प्रशासकीय यंत्रणांचे केंद्र आहे- पंजाब, हरियाणा आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड.


भारताच्या फाळणीनंतर पंजाबची नवीन राजधानी निर्माण करण्याचा निर्णय झाला.


1966 मध्ये पंजाबचे विभाजन होऊन हरियाणा राज्य अस्तित्वात आले. त्यावेळी चंदीगडला हरियाण्याचीही राजधानी करण्यात आले.

VIEW ALL

ज्योती चांदेकर यांचं निधन, अशी झालेली करिअरची सुरुवात

हार्टमध्ये ब्लॉकेज झाल्यास दिसतात 6 लक्षण, अजिबात दुर्लक्ष करू नका

राडा..राडा.., या नृत्यांगनाच्या अदांपुढे गौतमी फेल, दहीहंडीमध्ये केलं मार्केट जाम

युवराज सिंहच्या सावत्र बहिणीची टीम इंडियामध्ये निवड

Read Next Story