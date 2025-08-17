भारतामध्ये असे एक शहर आहे जे एकाच वेळी तीन राज्यांची राजधानी म्हणून ओळखले जाते.
हे शहर म्हणजे चंदीगड!
चंदीगड हे पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांची राजधानी आहे.
यासोबतच ते स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) म्हणूनही कार्य करते.
म्हणजेच, ते तीन प्रशासकीय यंत्रणांचे केंद्र आहे- पंजाब, हरियाणा आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड.
भारताच्या फाळणीनंतर पंजाबची नवीन राजधानी निर्माण करण्याचा निर्णय झाला.
1966 मध्ये पंजाबचे विभाजन होऊन हरियाणा राज्य अस्तित्वात आले. त्यावेळी चंदीगडला हरियाण्याचीही राजधानी करण्यात आले.